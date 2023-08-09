Польша решила перебросить на границу с Беларусью в два раза больше солдат 1 9.08.2023, 13:56

Раньше речь шла о тысяче военных.

Польша планирует отправить еще две тысячи солдат в поддержку Пограничной службы на границе с Беларусью.

Об этом рассказал вице-министр внутренних дел и администрации Мацей Вонсик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание PAP.

Как рассказал Вонсик, вопрос отправки дополнительных солдат обсуждался на заседании Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Сейчас границу обороняют около 2 тысяч военных, однако главнокомандующий Пограничной службы обратился с просьбой о дополнительной тысяче бойцов.

«Это будет усиление не на тысячу, а на 2 тысячи солдат. Такое решение было принято на Комитете безопасности, такое решение принял министр Мариуш Блащак», - отметил Вонсик.

Также он добавил, что солдаты прибудут на границу в течение следующих двух недель. Они будут поддерживать деятельность пограничников как в Подляском, так и в Люблинском воеводствах.

По словам вице-министра внутренних дел и администрации, сегодня все попытки нелегального пересечения границы организуются и готовятся белорусскими службами.

«Вся защита границы сегодня находится в пределах досягаемости польских служб», - заявил Вонсик отвечая на вопрос, рассматривает ли Варшава обращение к союзникам за поддержкой.

«Вагнеровцы» в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в РФ - часть его боевиков была перекинута в Беларусь. Наемников разместили в палаточном городке. Украинские пограничники отмечают, что сейчас боевики не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Белоруссия направили в Сувальский коридор сотню боевиков «Вагнера». Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

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