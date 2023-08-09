Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: видео из эпицентра указало на важную деталь 7 9.08.2023, 16:04

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Масштабы разрушений впечатляют.

Появился видеосюжет из самого эпицентра взрыва, произошедшего в ангаре фирмы «Пиро-Росс», располагавшейся на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде, передает dialog.ua.

Взрыв был настолько мощным, а пожар до такой степени сильным, что от сооружения, где якобы хранилась только «пиротехника», практически ничего не осталось.

Известно, что количество пострадавших уже превзошло 50, а людей продолжают искать под руинами взорвавшегося ангара. Кроме того, в Сети опровергают официальную российскую версию о том, что на этом объекте была обычная пиротехника, которая сдетонировала.

Также нелепой выглядит версия о том, что такой мощный взрыв произошел только потому, что в здание ударил какой-то один дрон, а этот большой «гриб» из дыма - это результат детонации «петард».

Опубликованные с места происшествия кадры четко показывают, что сам ангар практически полностью разрушен, а во многих других зданиях, расположенных поблизости, взрывной волной вынесло окна.

Известный блогер и журналист Александр Невзоров обращает внимание, что версия с «петардами» никуда не годится.

«Никаких следов сицилида кальция, магния, циркония, хромата бария и прочих непременных элементов пиротехники», - пишет он в своем ТГ-канале.

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