Стало известно, когда Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью 3 9.08.2023, 16:56

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Фото: charter97.org

Дата определена.

Литва определилась с датой закрытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Она указана в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством транспорта и коммуникаций.

Закрытие пунктов «Шумскас» (с белорусской стороны — Лоша) и «Тверячюс» (Видзы) планируется с 15 августа.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев сказал, что за первые 6 месяцев 2023 года в Литву приехали 800 000 белорусов. Он заметил, что несмотря на опасность, о которой предупреждает Департамент госбезопасности и МИД Литвы, за это время Беларусь посетили 230 00 граждан Литвы, пишет Delfi.lt.

«Если говорит в целом о пересечении литовско-белорусской границы, то в первые 6 месяцев этого года через КПП в обоих направлениях проехали 2 млн. пассажиров. Если говорить конкретно о гражданах Беларуси, их было 830 000. Большинство из них уехали обратно — примерно столько же, сколько въехали. Что касается граждан Литвы, то за полгода в Беларусь выезжали 230 000 человек», — сказал Рустам Любаев.

Он также сказал, что будут закрыты КПП «Шумскас» и «Тверячюс».

«Закрытие этих КПП не окажет очень большого влияния на движение грузового транспорта, поскольку через указанные погранпункты проезжает либо пустой грузовой транспорт, либо граждане», — очередной раз отметил Любаев.

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