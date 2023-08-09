СМИ: Беспилотник ударил по складу со взрывчаткой на территории военного завода под Москвой

СМИ: Беспилотник ударил по складу со взрывчаткой на территории военного завода под Москвой4
- 9.08.2023, 17:04
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Взрыв был настолько мощным, что часть здания в Сергиевом Посаде разнесло на куски.
Из России продолжает поступать новая информация по поводу мощнейшего взрыва, который произошел сегодня с утра в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, сообщает dialog.ua.
Российские власти начали срочную эвакуацию людей, опасаясь повторного взрыва и детонации.
Взрыв был настолько мощным, что часть здания завода разнесло на куски.
При этом выяснилось, что взрыв якобы произошел на складе с пиротехнической продукцией, а его причиной стали не падение беспилотники, а человеческий фактор.
Склад располагался на территории завода по неизвестным причинам - фактически он стал бомбой и детонатором, который мог нанести тяжелейшие повреждения оптико-механическому заводу, который входит в государственную корпорацию "Ростех" и производит технику специального назначения, в том числе авиационные прицелы.
Телеграм-канал «112» пишет, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за попадания беспилотника. Завод производит оптику, в том числе для военных, включая оптические прицелы.
Также на заводе в Сергиевом Посаде могут производить тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы.