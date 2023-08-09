Мощный взрыв в Сергиевом Посаде: СМИ узнали, чем на самом деле занимался завод 9.08.2023, 19:14

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Предприятие связано с Минобороны РФ.

Российский «Загорский оптико-механический завод», на котором в среду, 9 августа, прогремел мощный взрыв, на самом деле не только поставлял оптику силовикам, а и с 2019 года принимает участие в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения под названием «Посланник».

Почти сразу после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, - с марта прошлого года, государственные контракты завода перестали публиковать, сообщает «Униан» со ссылкой на российские СМИ.

«…заключенные ранее контракты все еще доступны. Среди них - «выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: «Посланник-1ОЭП/Л». Срок исполнения контракта - 2027 год, стоимость работ - 69 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

По сведениям журналистов, государственным заказчиком работ является Минобороны РФ, а главным исполнителем проекта - компания «Туполев».

Напомним, что днем 9 августа стало известно, что в городке Сергиев Посад Московской области произошел взрыв на территории «Загорского оптико-механического завода». В результате мощного взрыва образовался огромный столб темного дыма. Появилась информация, что пострадали 43 человека.

Справка. «Посланником» назвали российский дальний бомбардировщик-ракетоносец, который с 2009 года разрабатывает для Минобороны «Туполев». РосСМИ писали, что во время создания борта применяли технологию «стелс» (обеспечивает снижение заметности). В российском оборонном ведомстве обещали, что «Посланник» якобы появится на вооружении армии РФ до 2027-го.

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