Ученые открыли неизвестный ранее вид, который водится всего в трех странах 9.08.2023, 20:01

Его назвали в честь Беларуси.

Международная группа ученых выявила в ходе крупномасштабного изучения лишайников семейства Акароспоровых (Acarosporaceae) новый вид. Его назвали в честь Беларуси «Саркогина белорусская» (Sarcogyne belarusensis).

Профессор кафедры ботаники и физиологии растений Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины Андрей Цуриков, который входит в группу, рассказал aif.by, в чем уникальность находки.

Восемь образцов, собранных на территории Гродненской (Волковысский, Мостовский, Щучинский районы) и Витебской (Верхнедвинский, Витебский, Докшицкий, Лепельский, Полоцкий районы) областей, позволяют считать этот лишайник достаточно распространенным на территории Беларуси. Кроме нашей страны, Саркогина белорусская найдена только в Италии и Германии.

По словам Андрея Цурикова, это исследование имеет значение для поддержания экологического баланса в природе и поможет изучить состояние экосистем.

— Результаты открытия очень неожиданные, так как этот вид лишайника произрастает на камнях, а в Беларуси практически нет выходов горных пород. В наших условиях эти лишайники растут на субстрате, созданном человеком, — на цементе, бетоне и т.п., поэтому мы никак не ожидали найти что-то кардинально новое в подобных условиях. По-видимому, у нас Саркогина белорусская встречается чаще других видов этого рода, — рассказал ученый.

Статья с детальным описанием нового вида вышла в конце июня 2023-го в немецком журнале Herzogia, входящем в крупнейшую библиографическую и реферативную научную базу данных Web of Science.

Само исследование белорусского материала проводилось начиная с 2018 года, а в 2022-м были получены результаты, на основании которых было проведено описание нового для науки вида.

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