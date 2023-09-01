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Момент удара по Ил-76 в Пскове показали с камеры беспилотника

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  • 1.09.2023, 8:36
  • 8,516
Момент удара по Ил-76 в Пскове показали с камеры беспилотника

Буданов раскрыл неожиданные детали операции.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолеты Ил-76 на аэродроме в Пскове были поражены с территории России. Два полностью уничтожены, еще столько же — серьезно повреждены.

Об этом Буданов рассказал The War Zone, проекту издания The Drive.

В верхней части самолетов расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла. По слова главы украинской разведки, именно эти части целенаправленно атаковали беспилотники. Сколько и какие именно, Буданов не сказал.

«Мы работаем с территории России», — заявил он, не уточнив, удар нанесли непосредственно его бойцы или российские партизаны.

Издание получило от источника в ГУР снимок экрана с инфракрасной камеры одного из дронов, который применяли во время атаки. На нем видно результат одного из попаданий, в результате которого два Ил-76 были повреждены. Журналисты предполагают, что еще два самолета могли полностью сгореть из-за топлива на борту.

Как пишет The War Zone, согласно изображению, беспилотник/и, вероятно, сбросил бомбы, «если только источник изображения не действовал как наблюдательный беспилотник для фиксации удара, что кажется маловероятно». Тогда это соответствовало бы заявлению Буданова о том, что авиабазу атаковали с территории России, а не с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.

Глава ГУР объяснил: Ил-76 стали целью, поскольку Россия использует их для транспортировки военных грузов и десантников. На пораженном аэродроме дислоцируется 334-й военно-транспортный авиационный полк. Считается, что там эксплуатируют около 20 самолетов Ил-76, поэтому уничтожение и повреждение четырех «составляет значительную часть резидентного флота».

В ночь на 30 августа, в Пскове на территории России раздались взрывы в районе аэропорта. Были поражены четыре (были данные о шести) военно-транспортных самолета россиян Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов не менее 31 августа.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76.

В тот же день появились первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после атаки дронов, подтвердивших повреждение двух самолетов.

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