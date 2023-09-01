В блестящей атаке дронов на аэродром в Пскове помогла и сотрудница МЧС России

В блестящей атаке дронов на аэродром в Пскове помогла и сотрудница МЧС России2
- 1.09.2023, 9:15
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Опубликована запись разговора.
В ночь на 30 августа группа беспилотников атаковала аэропорт Кресты в российском Пскове.
На нем находятся транспортные самолеты «Ил-76», которые пребывают в ведомстве МО РФ.
Это была самая массированная атака дронов на аэропорты РФ в 2023 году.
В результате два самолета получили значительные повреждения и два полностью сгорели, пишет dialog.ua.
Позже в Сети появились спутниковые снимки аэропорта, которые подтвердили успешную операцию украинских спецслужб против РФ.
Также в Сети появилась запись телефонного разговора между представителем горячей линии МЧС РФ в Псковской области и одним из корректировщиков, участвовавшим в спецоперации Украины.
Мужчина поинтересовался, что это за «хлопки» в районе аэропорта. Ему ответили, что горит самолет.
Когда он узнал, что беспилотники попали только в один, поблагодарил сотрудницу МЧС и сказал, что сейчас будет «прилет» в еще один.
Так россияне сами помогают украинским спецслужбам корректировать огонь по своей авиации.
Украинские спецслужбы провели уже не одну блестящую спецоперацию против РФ на ее же территории.