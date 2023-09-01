В Беларуси начнут принудительно списывать деньги с электронных кошельков 10 1.09.2023, 10:16

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Лукашенко подписал указ.

Лукашенко изменил свой указ «О совершенствовании безналичных расчетов». Соответствующий документ опубликовали на Национальном правовом портале. Теперь принудительно будут списывать деньги не только с банковских счетов, но и с электронных кошельков, открытых небанковскими организациями. Что это значит, «Белсату» объяснила экономист Анастасия Лузгина.

Государство самостоятельно забирает безналичные деньги белорусов во многих случаях, например, если не оплачен штраф или имеется какая-либо задолженность по решению суда или исполнительной надписью нотариуса.

До сих пор принудительно взыскать деньги могли со счета, депозита или электронного кошелька в банке. Сейчас в этот перечень добавили электронные кошельки небанковских организаций, которые включены в специальный реестр поставщиков платежных услуг. Этот список составляет Нацбанк, и с 27 августа такие организации, включая иностранные, не имеют права работать в нашей стране без регистрации.

Речь идет о деньгах, хранящихся, например, в электронных кошельках, которые можно открыть у мобильных операторов, пояснила «Белсату» старший научный работник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

«Кошелек открывается с идентификацией, то есть известно, кому он принадлежит. Получается, что мобильные операторы будут списывать оттуда деньги по требованию государственных органов. Сложно сказать, считается ли электронным кошельком счет, на который кладут деньги, чтобы пополнить баланс. По логике и общим правилам, с этого счета также могут списывать, другой вопрос, что там малые суммы, и много с него не снимут», – сказала экономист.

Все мобильные операторы зарегистрированы в качестве поставщиков платежных услуг.

Новое правило также касается других подобных сервисов, работающих в Беларуси, например, «QIWI кошелек» и «ЮМопеу».

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