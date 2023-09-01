В Новополоцке продолжается преследование семьи Грудницких 1 1.09.2023, 12:37

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Александр Грудницкий

Жену оштрафовали, мужа бросили за решетку.

В Новополоцке продолжается преследование семьи Грудницких. Жену оштрафовали, мужа бросили за решетку, пишет viciebskspring.org.

Грудницких задержали 16 августа, когда они вернулись из заграничного путешествия. На следующий день прошли суды. Врача-стоматолога Александра Грудницкого признали виновным в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий» и арестовали на 15 суток. Аллу Грудницкую оштрафовали на сумму 1110 рублей за «распространение экстремистской информации». Такие решения вынесла судья Новополоцкого городского суда Зинаида Балаболова. Она решила наложить арест на два мобильных телефона в качестве залога.

Правозащитникам стало известно, что Грудницкую признали виновной в том, что у ее Instagram была подписка на страницу иностранного СМИ, признанного в РБ «экстремистским». Свою вину женщина не признала. Она сказала, что не намеревалась распространять оттуда информацию. 22 августа Аллу Грудницкую судили снова. В итоге был очередной штраф.

Александра Грудницкого Балаболова также осудила за «распространение экстремистской информации». 18 августа, когда он уже был под арестом, она назначила мужчине второй арест, также на 15 суток.

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