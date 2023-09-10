Арина Соболенко проиграла в финале Открытого чемпионата США 6 10.09.2023, 8:15

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Арина Соболенко

Белоруска оказалась слабее американки Коко Гауф

Арина Соболенко не стала победителем US Open-2023. В финале турнира серии Большого шлема белорусская теннисистка в трех сетах проиграла американке Коко Гауф — 6:2, 3:6, 2:6, сообщает wtatennis.com.

Белорусские теннисистки никогда не выигрывали Открытый чемпионат США в одиночном разряде. Виктория Азаренко трижды выходила в финал (в 2012-м, 2013-м и 2020-м), но уступала соперницам. Теперь пыталась добиться успеха Соболенко.

Для нее это был второй финал «мейджора» в этом году и во всей карьере. В январе, напомним, Арина обыграла в решающем матче Australian Open представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

На сей раз Соболенко, которая с 11 сентября станет первой ракеткой мира, противостояла 19-летняя американка Коко Гауф (шестой номер рейтинга). Естественно, симпатии болельщиков были на стороне Гауф, игравшей дома. Но в Нью-Йорке Соболенко уже вытянула тяжелейший полуфинал против другой американки Мэдисон Киз, поэтому белоруску едва ли было испугать давлением трибун. Кроме того, последняя очная встреча Арины и Коко (в марте 2023-го — тоже на турнире в США) закончилась убедительной победой Соболенко — 6:4, 6:0.

Белоруска сделала выводы из неудачного начала прошлого матча — в полуфинале Киз всухую выиграла первый сет. Теперь Арина сразу взяла гейм на подаче соперницы. Правда, Гауф быстро сравняла счет — 2:2. Но белоруска вновь совершила брейк и потом не упускала инициативу — 6:2.

Во втором сете Коко была предпочтительнее. Она выиграла четвертый гейм на подаче Соболенко, а на своей была безупречна и повела в счете — 3:1. В результате партия осталась за американкой — 6:3.

Гауф начала решающий сет с брейка. Потом сделала еще один. Белоруска уже не нашла сил навязать сопернице борьбу, несмотря на взятый медицинский тайм-аут — 6:2 в пользу Коко. Матч продолжался два часа и шесть минут.

Добавим, что за выход в финал на US Open Соболенко заработала 1,5 млн долларов.

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