«С балалайкой и в лаптях»: ЕС запретил россиянам ввозить личные машины, шампуни и смартфоны

«С балалайкой и в лаптях»: ЕС запретил россиянам ввозить личные машины, шампуни и смартфоны7
- 10.09.2023, 12:52
- 8,424
В РФ ответили.
Евросоюз запретил россиянам въезжать на своих автомобилях, а также ввозить личные смартфоны, ноутбуки, драгоценности и косметику. Об этом 10 сентября сообщило РБК со ссылкой на Еврокомиссию.
Так, по информации издания, въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, «расценивается как запрещенный импорт». При этом неважно, используют машину в частных или коммерческих целях.
Кроме того, на вопрос: «Могут ли российские граждане временно привозить с собой личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, например в туристических целях?» — Еврокомиссия ответила: «Нет».
В список таких личных вещей, по информации РБК, входят, например:
косметика;
чемоданы;
ноутбуки;
мобильные телефоны;
изделия из кожи и меха;
полудрагоценные и драгоценные камни;
туалетная бумага;
шампуни;
зубные пасты;
прицепы и полуприцепы для перевозки грузов;
яхты;
фотокамеры.
То, что ввозить пассажирские автомобили из России в страны ЕС нельзя, в начале июля подтвердила таможня Германии. Запрет прописан в ст. 3 Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, сообщает РБК.
Уже известны случаи, когда машины россиян арестовывали на границе с Германией.
«С балалайкой и в лаптях»
На новость отреагировал российский журналист, известный как Антон Орехъ. По его мнению, такие меры «фактически означают запрет для россиян на въезд в ЕС».
«Можно, конечно, зайти пешком, грязным и немытым, без телефона и чемодана, но таких красавцев будет не так много. Зато будут они соответствовать сказочному образу русских с балалайкой и в лаптях», — выразил мнение он в своем телеграм-канале.