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Румыния вызвала «на ковер» посла РФ

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  • 10.09.2023, 15:08
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Румыния вызвала «на ковер» посла РФ

Из-за падения обломков дронов.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах РФ после обнаружения на румынской территории обломков дрона. Новые фрагменты БПЛА обнаружили в районе румынского села Плауру 9 сентября.

Об этом говорится в заявлении румынского МИД, обнародованном 10 сентября. В ведомстве отметили, что накануне государственный секретарь Румынии Юлиан Фото встретился с российским дипломатом, чтобы передать ему «протест Румынии против нарушения румынского воздушного пространства», передает Reuters.

Фото «твердо попросил российскую сторону прекратить действия, направленные против украинского населения и инфраструктуры, в частности те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе», заявили в МИД Румынии.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу после падения новых обломков беспилотника на румынскую территорию. Он заявил, что инцидент указывает на недопустимое нарушение воздушного пространства страны.

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