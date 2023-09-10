Румыния вызвала «на ковер» посла РФ 1 10.09.2023, 15:08

1,348

Из-за падения обломков дронов.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах РФ после обнаружения на румынской территории обломков дрона. Новые фрагменты БПЛА обнаружили в районе румынского села Плауру 9 сентября.

Об этом говорится в заявлении румынского МИД, обнародованном 10 сентября. В ведомстве отметили, что накануне государственный секретарь Румынии Юлиан Фото встретился с российским дипломатом, чтобы передать ему «протест Румынии против нарушения румынского воздушного пространства», передает Reuters.

Фото «твердо попросил российскую сторону прекратить действия, направленные против украинского населения и инфраструктуры, в частности те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе», заявили в МИД Румынии.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу после падения новых обломков беспилотника на румынскую территорию. Он заявил, что инцидент указывает на недопустимое нарушение воздушного пространства страны.