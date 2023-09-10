Ивонка Сурвилла переизбрана председателем Рады БНР 1 10.09.2023, 15:18

Ивонка Сурвилла

Выборы прошли на сессии Рады в Праге.

Сегодня, 10 сентября в Праге состоялась очередная, XXXI сессия Рады Белорусской Народной Республики.

На ней на свой очередной, шестилетний срок была переизбрана Ивонка Сурвилла. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ивонке Сурвилле 87 лет. Она родилась в 1936 году в Столбцах. Во время Второй мировой войны уехала с родителями на Запад (ее отец был репрессирован после присоединения Западной Беларуси к СССР, но после вторжением немецких войск смог бежать из заключения).

Ивонка получила образование в Сорбонне как филолог. Затем переехала в Канаду, где работала переводчиком. С 1997 года возглавляет Раду БНР.

Рада позиционирует себя как преемник правительства Белорусской народной республики (независимость БНР была провозглашена в 1918 году), уехавшего затем в изгнание.

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