Украина получила первую партию американского ядерного топлива 1 10.09.2023, 19:47

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Киев начал процесс замещения российского атомного топлива.

В Украину прибыла первая партия ядерного топлива от американской компании Westinghouse, его загрузили на реактор ВВЭР-440 Ровенской атомной электростанции, находящей на северо-западе государства. Об этом сообщило украинское Минэнерго.

Ранее реакторы этого типа использовали только российское ядерное топливо, прибывшая партия произведена американо-шведским подразделением Westinghouse Electric Sweden.

Контракт подписали в сентябре 2020 года, обычно между заключением соглашения и поставкой проходит шесть-семь лет, но Киев после февраля 2022-го попросил ускорить процесс, его удалось завершить за полтора года. Представители Westinghouse Electric Sweden поблагодарили сотрудников завода, которые обеспечили производство топлива в круглосуточном режиме.

«Величие этого дня — конец российской монополии в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике», — сказал глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Американское топливо будет работать в активной зоне реактора вместе с российским, с последующим полным его замещением, уточнил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин. Он выразил надежду, что это снимет опасения стран Европы по вопросу отказа от ядерного топлива из России (сама Украина ввела несколько пакетов санкций против российской атомной отрасли).

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