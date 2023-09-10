Венгрия откажется от ядерного топлива из России 10.09.2023, 22:02

Прежде Будапешт был главным препятствием для санкций ЕС против «Росатома».

Венгрия достигнет энергетической самодостаточности путем отказа от российского ядерного топлива в пользу французского и других шагов. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан за закрытыми дверьми на правительственной встрече в Кётче, пишет газета Telex со ссылкой на источники.

Орбан сообщил о будущем отказе от российского ядерного топлива, объявив о своем плане развития страны из 15 пунктов. С его помощью власти намерены добиться, чтобы Венгрия стала «большой, сильной и богатой», а мир ее уважал.

Санкции против атомной энергетики России ввела Украина, но западные страны не присоединились к ним. Более того, после февраля 2022-го экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий даже вырос.

В Европе расположены 16 реакторов ВВЭР-440, аналогичных находящимся на «Пакш», на них используется только российское топливо. Венгрия активнее всех стран ЕС сопротивлялась введению ограничений против ядерной отрасли России.

Власти Украины самостоятельно ввели санкции против атомной отрасли России, а в сентябре получили первую партию ядерного топлива от американской компании Westinghouse. «Величие этого дня — конец российской монополии в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике», — объявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

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