ВСУ потопили шесть российских катеров 1 11.09.2023, 11:57

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Видеофакт.

Украинские защитники в районе оккупированного левобережья Херсона уничтожили 6 российских катеров, которые пытались вернуться на позиции, из которых их выбили.

Об этом сообщила спикер ОК «Південь» Наталия Гуменюк, сообщает «Радио Свобода».

«На данном этапе можем сказать, что враг продолжает активизироваться там. Выискивает способы обеспечить себе более плотную оборону. И в том числе по направлению самого Днепра, из воды. Но минус шесть лодок – это очень красноречивая, убедительная сводка, о которой мы можем сейчас говорить за прошедшие сутки. Так завершилась их (оккупантов. - Ред.) попытка закрепиться на тех позициях, из которых предварительно были выбиты. Также мы продолжаем уничтожать и личный состав», – рассказала она.

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