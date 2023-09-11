Бутусов: Великолепная спецоперация ГУР с «вышками Бойко» имеет громадное стратегическое значение Юрий Бутусов

11.09.2023, 19:55

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Она приближает Украину к возвращению Крыма.

Во время одной из фаз спецоперации ГУР по возвращению под контроль Украины так называемых вышек Бойко состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и истребителем ВКС России Су-30. Как видно на этих эпохальных кадрах, в результате боя российский самолет был поврежден и вынужден был отступить.

Это именно то сражение, в ходе которого украинский боец с позывным Конан оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов, после чего его спасли.

Под наш контроль вернулись буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш». Кроме этого, удалось захватить запас вертолетных боеприпасов типа НАР и РЛС «Нева», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Великолепная операция, имеющая громадное стратегическое значение! РФ лишается полноценной возможности контролировать акваторию Черного моря, что приближает Украину к возвращению Крыма.

Юрий Бутусов, telegram

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