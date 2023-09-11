Ученые приравняли пиво по пользе к кефиру и йогурту 3 11.09.2023, 20:08

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Лучше пробиотиков?

Свою работу ученые Даляньского медицинского университета в Китае опубликовали в одном из самых влиятельных научных изданий Frontiers in Nutrition, в котором печатаются прорывные исследования в науке о питании.

Просто о сложном

Название статьи «Взаимосвязь пива с микробиомом кишечника: обсуждение иммуномодуляции, вызванной пивом, через влияние на микробиом кишечника» многим может показаться сложноватым. Но это только видимость. Суть ее в том, что многие активные вещества пива благоприятно влияют на микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике (микробиом — прим. ред.), а те, свою очередь, улучшают иммунитет.

О своей статье авторы пишут: «В этом обзоре обобщены механизмы, с помощью которых полифенолы, клетчатка и другие полезные компоненты пива, расщепляются кишечным микробиомом, стимулируя иммунную защиту слизистой оболочки кишечника, и таким образом участвуют в регуляции иммунной системы».

Ученые в публикации вспоминают, что пиво при умеренном потреблении помогает предотвращать атеросклероз и болезни сердца, оказывает противораковое, антиоксидантное и омолаживающее действия, улучшает кровообращение и уменьшает радиационное повреждение. Но сосредоточиваются они только на его позитивном влиянии на иммунитет.

Микробы любят пиво

Важную роль в этом играют полифенолы, которые не разрушаются в тонком кишечнике. Достигая толстой кишки, они включаются в обмен веществ микробиоты — это сообщество микроорганизмов, является дополнительным «суперорганом» человека. Он вырабатывает для нас массу питательных и биоактивных веществ. Кроме того, микробиом укрепляет целостность кишечника, предотвращает распространение болезнетворных микроорганизмов, повышает иммунную защиту. Все это напрямую влияет на здоровье и болезни человека.

Полифенолы и некоторые другие вещества расщепляются микроорганизмами, обитающими в слизистой оболочке кишечника. В результате образуется множество метаболитов (активные вещества), которые способствуют росту полезной флоры, оказывающей противовоспалительные, антиоксидантные и иммуномодулирующие эффекты. Благодаря этому пиво может играть полезную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, нейродегенеративных болезней, рака, неалкогольной жировой болезни печени и в профилактике инфекций.

Полифенолы в пиве — это пребиотики

Китайские ученые отмечают, что полифенолы в пиве обладают свойствами пребиотиков. Это вещества, помогающие размножаться полезным бактериям и мешающие это делать вредным. Например, флавонолы пива вызывают рост лактобацилл и бифидобактерий, а вещества, образующиеся из эпикатехина, катехина, метилмалоновой кислоты и кофейной кислоты, в пиве подавляют рост патогенных клостридий.

Авторы статьи предупреждают, что за счет алкоголя пиво может быть вредным. Полезные эффекты отмечают, только когда его потребляют в безопасных пределах.

Для мужчин это примерно две банки 5-градусного напитка по 340 мл в день, для женщин — одна. В таких дозах пиво позитивно воздействует на микробиом кишечника, регулируя иммунные функции. Китайские ученые вспоминают добрым словом и безалкогольное пиво. Ведь после удаления этилового спирта большинство биоактивных веществ в нем сохраняется. Поэтому полезные эффекты такого пива тоже подтверждены в исследованиях.

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