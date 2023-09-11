Стивен Кинг раздавал автографы в кепке с надписью Ukraine 11.09.2023, 22:27

Стивен Кинг

Видеофакт.

Американский писатель продолжает активно, но ненавязчиво привлекать внимание к Украине. Фани сняли его во время спонтанной автограф-сессии в кепке с надписью Украина.

Неделю назад вышел из печати новый роман американского писателя Стивена Кинга Holly. Поклонники Кинга сняли видео, как охотники за автографами преследуют короля ужасов, чтобы получить его подпись на новой книге. Писатель терпеливо подписывает экземпляры на спонтанной уличной фотосессии в США.

На видео, опубликованном на фанатском аккаунте Стивена Кинга из Испании в Instagram, бросается в глаза кепка, которую писатель надел по своим делам. Это уже знакомая синяя кепка с надписью Ukraine (Украина), в которой он уже не один раз появлялся на публике.

Знаменитый американский писатель уделяет Украине немало постов в социальной сети Х (бывший Twitter) с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В некоторых постах он не говорит напрямую об Украине, но надевает то футболку, то кепку с надписью Украина.

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