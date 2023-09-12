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Литва может продлить срок действия паспортов иностранцев для белорусов до трех лет

  • 12.09.2023, 8:33
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Литва может продлить срок действия паспортов иностранцев для белорусов до трех лет

Сейчас его выдают на год.

Литовский МВД предложил Сейму увеличить срок действия проездных документов иностранцев. Сейчас такой проездной документ в Литве действует год (как и в Польше). Его срок предлагают продлить до трех лет, сообщает BNS.

«Мы говорим о людях, бегущих от режима, а не о водителях грузовиков и других рабочих. Именно здесь оппозиционерам предоставляется такая возможность — для тех, у кого есть разрешения на проживание на гуманитарных основаниях, я бы, наверное, так выразился», — заявил замминистра МВД Арнольдас Абрамавичюс.

На проездной документ иностранца смогут претендовать не только белорусы с гуманитарным ВНЖ, но и другие — «все, кто не может получить паспорт по объективным причинам», уточнили в МВД,

По подсчетам властей страны, на проездной документ иностранца в Литве могут претендовать до 20 тысяч белорусов.

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