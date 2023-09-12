Литва может продлить срок действия паспортов иностранцев для белорусов до трех лет
- 12.09.2023, 8:33
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Сейчас его выдают на год.
Литовский МВД предложил Сейму увеличить срок действия проездных документов иностранцев. Сейчас такой проездной документ в Литве действует год (как и в Польше). Его срок предлагают продлить до трех лет, сообщает BNS.
«Мы говорим о людях, бегущих от режима, а не о водителях грузовиков и других рабочих. Именно здесь оппозиционерам предоставляется такая возможность — для тех, у кого есть разрешения на проживание на гуманитарных основаниях, я бы, наверное, так выразился», — заявил замминистра МВД Арнольдас Абрамавичюс.
На проездной документ иностранца смогут претендовать не только белорусы с гуманитарным ВНЖ, но и другие — «все, кто не может получить паспорт по объективным причинам», уточнили в МВД,
По подсчетам властей страны, на проездной документ иностранца в Литве могут претендовать до 20 тысяч белорусов.