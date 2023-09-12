В Мали разбились оба Су-25, которые недавно им продала Россия 2 12.09.2023, 10:13

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Самолеты не прослужили и года.

В Республике Мали, где уже три года правит дружественная к Москве военная хунта, разбился штурмовик Су-25 – уже второй за последний год.

Как сообщает Defense express, самолет разбился 9 сентября на северо-востоке страны. Потерю штурмовика подтвердили в воздушных силах страны, а кадры разбитого штурмовика распространяются по сети.

Начальник штаба ВВС полковник Мали Алу Бой Диарра утверждает, что штурмовик Су-25 упал из-за «технической ошибки» и «плохой погоды». Однако местные повстанцы утверждают, что это они подбили самолет. Известно, что пилоты успели катапультироваться.

По данным Defense Express, этот Су-25 малийская хунта получила от России в январе этого года вместе с вертолетами Ми-8 и чехословацкими учебно-боевыми самолетами L-39. То есть прослужил самолет новым владельцам всего восемь месяцев.

Примечательно, что это уже второй Су-25, который россияне поставили Мали за последнее время, и который малийские военные быстро потеряли. Предыдущий был поставлен в августе 2022 года, но в начале октября того же года самолет разбился в аэропорту региона Гао.

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