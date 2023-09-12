Украденный россиянами самолет больше никуда не улетит 11 Виталий Трубников

12.09.2023, 10:21

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Уйдет на запчасти.

Один из украденных россиянами авиалайнеров сегодня сел прямо в поле у села Убинское в 200 км от Новосибирска в результате отказа гидравлических систем.

На борту летевшего из Сочи в Омск самолета было 159 пассажиров и 6 членов экипажа, которых дальше повезут автобусами.

Этот Airbus A320 до марта 2022 года принадлежал ирландской лизинговой компании AerСap и имеет номер VP-BMW, но был нелегально перерегистрирован на российскую авиакомпанию Ural Airlines, как RA-73805.

Очевидно, что с этого поля он уже никуда не улетит и уйдет на запчасти.

Виталий Трубников, «Обозреватель»

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