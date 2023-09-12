На «линии Хренина» под Гомелем начнется строительство учебной военной базы 8 12.09.2023, 10:26

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Подобную базу планируют создать и в Брестской области.

В соответствии с опубликованной госзакупкой, вблизи поселка Калинино в Гомельском районе планируется «Строительство площадки учебно-материальной базы вблизи н. п. Калинино Гомельского района», отмечает «Флагшток».

Опубликованные документы не содержат стоимости строительства и деталей относительно ведомственной принадлежности объекта. Есть лишь указание на строительный класс сложности — К-5 (это самый простой класс строительства) и название проектной организации — гомельский Гипроживмаш. Работы по мониторингу цен на строительство этого объекта необходимо проводить с 05 октября по 04 декабря 2023 года.

В открытых источниках понятие «учебно-материальная база» как правило связано с объектами вооруженных сил или МЧС.

Журналисты попытались найти дополнительную информацию о строительстве базы. Как оказалось, в Гомельском райисполкоме не знают об предстоящем строительстве. Карта земельного кадастра Беларуси не содержит участков для строительства базы в районе деревни Калинино.

О характере строительства подсказал другой тендер. В соседней Брестской области в августе завершилась закупка услуги «Строительство площадки учебно-материальной базы вблизи н. п. Саки Жабинковского района». Там на строительство базы планируется выделить довольно серьезную сумму — 2 275 129 BYN (около 700 000 $).

Как ранее указывалось, в поселке Саки в июне 2023 года был возведен второй известный участок линий оборонительных сооружений, представляющих собой цепь окопов и блиндажей.

Можно предположить, что под Гомелем около деревни Калинино вооруженные силы будут отрабатывать оборону и штурмы условного укрепрайона.

Известно, что в 2023 году возле поселка Калинино появились линии противотанковых укреплений. Двухкилометровый участок оборонительных сооружений был возведен в 20 километрах от границе с Украиной на Черниговском шоссе. Оборонительная линия была возведена к показательным учениям с участием министра обороны Хренина.

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