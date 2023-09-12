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HIMARS разгромил вражескую базу операторов БПЛА «Ланцет» и Zala 

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  • 12.09.2023, 12:55
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HIMARS разгромил вражескую базу операторов БПЛА «Ланцет» и Zala 

Видео из Луганской области.

Украинские воины с помощью американского РСЗО «HIMARS» уничтожили российскую базу операторов БПЛА «Ланцет» и Zala в оккупированном Луганском Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поражения места дислокации российских окупантов опубликована в соцсетях.

«Это уже второй такой успех украинских защитников за последние три дня. Ранее уничтожение расчетов российских разведывательных ZALA 421-16E и камикадзе ZALA «Ланцет» с помощью HIMARS было зафиксировано в Херсонской области», — говорится в комментарии к видео. 

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