HIMARS разгромил вражескую базу операторов БПЛА «Ланцет» и Zala 4 12.09.2023, 12:55

3,628

Видео из Луганской области.

Украинские воины с помощью американского РСЗО «HIMARS» уничтожили российскую базу операторов БПЛА «Ланцет» и Zala в оккупированном Луганском Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поражения места дислокации российских окупантов опубликована в соцсетях.

«Это уже второй такой успех украинских защитников за последние три дня. Ранее уничтожение расчетов российских разведывательных ZALA 421-16E и камикадзе ZALA «Ланцет» с помощью HIMARS было зафиксировано в Херсонской области», — говорится в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».