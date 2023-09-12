Сенаторы США призвали расследовать отказ Маска использовать Starlink для удара по российскому флоту 1 12.09.2023, 13:43

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Об этой истории стало известно из биографии бизнесмена.

Несколько американских сенаторов призвали разобраться в истории о том, как Илон Маск не дал украинским военным использовать систему спутниковой связи Starlink для удара по российским кораблям в Севастополе. Частная компания сильно помогает Украине, но ее доминирование в стране, ведущей войну, нарушает привычную ситуацию, где решения об использовании таких систем принимают правительства и военные.

Сенатор Элизабет Уоррен, член комитета по делам вооруженных сил, потребовала провести расследование, сообщает Bloomberg: «Конгресс должен расследовать, что здесь произошло и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы обеспечить ситуацию, в которой внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером». Министерству обороны также стоит проанализировать свои договорные отношения со Starlink, считает Уоррен.

Об истории со Starlink стало известно из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Когда украинцы в 2022 г. хотели использовать связь Starlink, чтобы направить морские беспилотники со взрывчаткой на корабли российского Черноморского флота, Маск дал указание инженерам компании отключить связь, пишет Айзексон. По словам Маска, Starlink придумывалась для использования в мирных целях, а в данном случае он боялся спровоцировать «мини-Перл-Харбор», а то и ядерный удар со стороны России.

Маск так прокомментировал эту историю в соцсети Х (бывший Twitter):

— Власти [Украины] обратились со срочной просьбой активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большинство российского флота, стоявшего там на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, SpaceX оказалась бы явно вовлечена в военные действия и эскалацию конфликта.

Позднее он добавил: «Я гражданин Соединенных Штатов, и у меня лишь один паспорт. Что бы ни случилось, я буду сражаться за Америку и умру за нее. Конгресс Соединенных Штатов не объявлял войну России. Если кто здесь и изменник, так это те, кто называет меня таковым».

Возглавляющий комитет по делам вооруженных сил сенатор Джек Рид тоже высказал озабоченность ситуацией, поскольку традиционно правительственные, а не частные структуры контролировали спутники, а решение об их использовании принимал президент. Рид положительно оценил вклад компании Маска SpaceX (в нее входит Starlink) в развитие космической программы и снижение стоимости запусков, но за миллиардером «не должно оставаться последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности».

Starlink остается «жизненно важным инструментом» для Украины, и правительство США «надеется и ожидает, что эта технология будет оставаться полностью доступной для украинцев», заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в программе State of the Union на CNN.

Он не стал комментировать историю с отключением связи, а на вопрос, должна ли она иметь какие-либо последствия для Маска, ответил, что не может говорить о конкретном эпизоде. «Вот что я могу вам сказать, – добавил Блинкен. – Starlink – жизненно важный инструмент, позволяющий общаться друг с другом украинцам и особенно военным, пытающимся защитить всю территорию Украины».

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