«Ситуация с ковидом в Минске ухудшается» 12.09.2023, 15:34

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Об этом рассказал сотрудник столичного медучреждения.

С приходом сентября в Минске в последние недели резко увеличилось количество заболевших ковидом.

Об этом сайту Charter97.org на условиях анонимности сообщил сотрудник одного из медицинских учреждений столицы:

— Сейчас ситуация не критическая, но заболеваемость набирает обороты. В больницах есть свободные места, но они быстро заполняются, - рассказал он.

По словам собеседника, одной из причин роста заболеваемости являются новые штаммы коронавируса, которые более заразны и опасны.

— Мы сталкиваемся с пациентами, у которых выявлены новые штаммы. Они вызывают более тяжелые осложнения и могут приводить к смерти даже молодых и здоровых людей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем пройти полный курс вакцинации и соблюдать меры предосторожности, - подчеркнул он.

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