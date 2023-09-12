В Варшаве нашли скрытый 45-метровый тоннель под Саксонским дворцом 12.09.2023, 16:05

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Его нет на планах.

Загадочный тоннель, обнаруженный во время археологических раскопок руин Саксонского дворца, пролегал на глубине примерно 4 метров под поверхностью земли. Археологические исследования охватывают территорию площадью около 4 500 квадратных метров. Саксонский дворец, который когда-то был невероятной архитектурной жемчужиной в варшавском ландшафте, имел историческое значение до его уничтожения во время Второй мировой войны, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Представитель дворца Славомир Кулинский раскрыл историческое назначение тоннеля, рассказав, что он способствовал быстрой передаче важных донесений и информации для штаба польской армии, а также размещал военную разведку в его южном крыле.

- Тоннель имел и технические функции. Он содержал телеграфный кабель и систему отопительных и оросительных труб с обеих сторон дворца- , — пояснил Кулинский.

Этот подземный ход построен в 1930-х годах специально для нужд военной разведки и простирается на длину около 45 метров. Очевидно, что кирпич, который использовался для строительства тоннеля, имел фирменные отметки кирпичной фабрики в Вавжине. Также, на свежей штукатурке неизвестный строитель выцарапал дату 1933 год и орла без короны.

- Очевидно, что мы имеем дело с легионерским орлом, характерным для 1930-х годов и военных функций, — сказал Кулинский. Еще один орел, похожий, но меньший, расположен на трети длины тоннеля.

Тоннель ведет к подвалам морштинской эпохи, расположенных в южной части Саксонского дворца. Когда-то эти помещения служили кладовыми, через которые в межвоенный период гонцы доставляли донесения военной разведки командующим генералам.

Территория вокруг дворца, взорванного в 1944 году во время разрушения Варшавы, очищена лишь до уровня земли после Второй мировой войны. То, что осталось от руин, быстро выровняли, превратив территорию в зеленое пространство, которое с годами заросло деревьями и кустарниками. За исключением небольшого участка одной из пристроек, которую в 2006 году исследовали археологи с высоты Саксонского сада, большая часть содержимого этой территории оставалась окутанной тайной в течение почти восьми десятилетий.

На данный момент усилия исследователей принесли плоды в виде почти 46 000 артефактов, извлеченных из-под завалов. Среди этих сокровищ — множество монет, украшений, медальонов и много украшенных сосудов, часто с причудливыми орнаментами или фирменными подписями их производителей.

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