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Бабченко заявил, что СБУ открыла против него уголовное производство

  • 12.09.2023, 18:17
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Бабченко заявил, что СБУ открыла против него уголовное производство
Аркадий Бабченко

По словам журналиста, в случае въезда в Украину он будет задержан.

Выехавший из РФ журналист Аркадий Бабченко заявил, что Служба безопасности Украины открыла против него уголовное производство и в случае въезда в страну он будет задержан. Об этом Бабченко сообщил 12 сентября в Telegram, не уточнив источников информации.

«СБУ завело на меня уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ – пересечению кордона не препятствовать. После пересечения – задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий. По их результатам — ну, видимо, справа [дело] уже», – написал журналист.

По его словам, об уголовном производстве он узнал на границе с Украиной, куда попытался въехать «полузаконным способом». По его словам, он полтора года искал законные пути въехать в Украину, и не нашел. Но поскольку, по его словам, «Украина такая страна, где все можно решить», его друзья через личные связи договорились, что его пустят через границу с гуманитарным грузом, «закрыв глаза» на отсутствие визы.

"Им пообещали, что проблем не будет. Оказывается, на тот момент в базе уже была ориентировка на меня […] И вот стоишь ты на кордоне с караваном на $120 тыс. (Бабченко сейчас живет в Эстонии, собирает донаты на закупку транспорта для ВСУ и помогает перегонять его в Украину. – Прим.), слушаешь, как тебе рассказывают про ориентировку и Лукьяновку, и – думаешь, думаешь, думаешь. Как Траволта, ручками разводишь», – заявил он.

Бабченко заявил, что не знает, в чем его подозревают, но утверждает, что причиной стала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По мнению журналиста, Украина после задержания выдала бы его России.

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