СБУ опровергла возбуждение дела против Бабченко

СБУ опровергла возбуждение дела против Бабченко1
- 12.09.2023, 20:48
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Ранее о возбуждении дела сообщил сам журналист.
Служба безопасности Украины заявила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ведомство.
«Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Ранее Бабченко написал в соцсетях, что СБУ возбудила против него уголовное дело, а в базе пограничников висит ориентировка на его задержание и последующую отправку в Лукьяновское СИЗО в Киеве для проведения следственных действий.