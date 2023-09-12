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СБУ опровергла возбуждение дела против Бабченко

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  • 12.09.2023, 20:48
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СБУ опровергла возбуждение дела против Бабченко

Ранее о возбуждении дела сообщил сам журналист.

Служба безопасности Украины заявила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ведомство.

«Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Ранее Бабченко написал в соцсетях, что СБУ возбудила против него уголовное дело, а в базе пограничников висит ориентировка на его задержание и последующую отправку в Лукьяновское СИЗО в Киеве для проведения следственных действий.

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