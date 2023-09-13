Мощная атака на Севастополь: разгромлен главный завод Черноморского флота РФ 16 13.09.2023, 7:35

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После серии взрывов горит бухта с российскими кораблями и подлодками.

Ночью в среду, 13 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали по меньшей мере семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Над Севастополем было видно зарево. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер». В сети писали о работе российской ПВО, которая, вероятно, не была успешной.

Подписчики канала сообщили о минимум семи взрывах, от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.

Позже очевидцы сообщили о пожаре в районе Южной бухты. На видео и фото, распространяющиеся соцсетями, видны столб дыма и огонь.

«В Южной бухте, где, вероятно, прилетело, стоят корабли и подводные лодки Черноморского флота», - пишут авторы канала.

По данным мониторинговых каналов, взрывы звучали в районе Инкермана, где базируются корабли и подлодки Черноморского флота РФ.

Со временем в пабликах стали писать, что пожар бушует в районе Севастопольского морского завода.

Так называемый «губернатор» временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на не гражданском объекте в районе Килен-балки. Там находится 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

Позже он отредактировал свой пост и тоже написал про пожар в районе Южной бухты. Там расположен Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе.

Как пишут СМИ, в результате атаки на Севастополь горит Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

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