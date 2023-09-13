закрыть
13 сентября 2023, среда, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Илон Маск потерял сознание в Москве после пары рюмок водки

  • 13.09.2023, 11:08
  • 2,290
Илон Маск потерял сознание в Москве после пары рюмок водки
Илон Маск

Американский предприниматель ударился головой о стол.

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск рассказал, как потерял сознание, выпив в 2002 году несколько рюмок водки на деловой встрече в Москве, пишет Business Insider. Об этом предприниматель написал в новой биографической книге «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, вышедшей 12 сентября.

В 2002 году Маск планировал запустить миссию на Марс и выращивать там растения. Его первый план, названный «Марсианский оазис», включал отправку теплицы в космос. Маск приехал в Москву, чтобы купить несколько российских ракет-носителей для этой цели. Во время делового обеда с партнерами предпринимателю предложили немного закусок и большое количество водки. Также после застолья бизнесмену и его коллегам подарили по бутылке водки с портретом каждого на фоне Марса.

Маск прикинул массу пищи и массу водки, и они оказались примерно одинаковыми. После нескольких тостов поддерживавший голову рукой бизнесмен потерял сознание и отключился, а его голова со стуком ударилась о стол. После этого Маск признался, что вряд ли впечатлил русских, — говорится в книге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников