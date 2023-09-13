СМИ: В Севастополе полностью уничтожен большой десантный корабль «Минск» 15 13.09.2023, 12:20

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Судно построили в 1984 году.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили повреждение двух судов РФ во время атаки на Севастопольский морской завод.

Речь идет о дизель-электрической подлодке «Ростов-на-Дону» и большом десантном корабле «Минск», сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

Б-237 «Ростов-на-Дону» (на первом фото) — усовершенствованная ударная подлодка ВМФ России класса «Кило». Стоимость 300 млн $, в 2014 году спущена на воду. «Ростов-на-Дону» россияне применяли для обстрелов Украины.

Что же касается БДК «Минск», то это судно польской постройки 1984 года.

Интересно, что так называемые власти оккупированного Севастополя призывали местных жителей не выкладывать фото и видео атаки на город, и в то же время севастопольский «губернатор» Развожаев снялся на фоне именно горящего БДК «Минск».

«Крымский ветер» приводит также паническое сообщение одного из Z-телеграм-каналов:

«Навсегда потеряны два судна, много погибших и огонь по своим. Что реально произошло ночью в Севастополе?

Мы узнали о последствиях атаки врага на Севморзавод в Севастополе сегодня ночью. Источники на Черноморском флоте, в Генштабе и в севастопольском правительстве рассказали нам следующее:

Во-первых, к сожалению, в результате ракетного удара погибли 11 человек – работники завода и военные. 31 человек, по последним данным, ранен.

Во-вторых, ракеты полностью уничтожили два наших судна – большой десантный корабль «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону». Оба судна, которые находились здесь на ремонте, восстановлению не подлежат. Кроме того, на Севморзаводе повреждено еще два судна, их восстановить, возможно, получится. Названия этих кораблей собеседники отказались говорить, «чтобы враг не получил ценной информации о результате своей террористической атаки».

В-третьих, по уточненным данным, по Севастополю было выпущено восемь вражеских ракет и два морских дрона. Дроны уничтожены, а из ракет удалось сбить всего две, поэтому ущерб от удара настолько серьезен. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев уже потребовал усилить ПВО города.

Кстати, мы еще неделю назад писали о том, что обстрелы Севастополя будут усилены, глава города об этом тоже знал. И он «не понимает, как можно было не усилить оборону города, несмотря на все предупреждения».

В-четвертых, из-за ракетного удара ночью в Севастополе началась паника. Полиция получила информацию о том, что в городе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов. Один из них принял за диверсантов вооруженный военный патруль и открыл огонь по своим. Вследствие перестрелки погибли четыре человека - трое военных и один полицейский».

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