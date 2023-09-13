закрыть
13 сентября 2023, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие корабли РФ повреждены при ударе по Севастополю: новые подробности

1
  • 13.09.2023, 13:07
  • 2,420
Какие корабли РФ повреждены при ударе по Севастополю: новые подробности

Информация ГУР подтвердили независимые аналитики.

В результате ночных взрывов в Севастополе на территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе могли быть повреждены два российских корабля. В частности, речь идет о большом десантном корабле «Ропуча» и подводной лодке «Кило».

Об этом сообщил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон. По его словам, целью, вероятно, был сухой док на территории завода.

Также он опубликовал подробные карты местности и сопоставил их с фотографиями с места событий после взрывов.

Также он показал снимки кораблей, которые находились в Южной и Севастопольской бухтах по состоянию на 12 сентября. Кроме БДК «Ропуча» и подводной лодки «Кило» там были замечены фрегат «Адмирал Макаров» и малый ракетный корабль «Буян-М».

Информацию подтверждают и другие аналитики.

«Судя по всему, сегодня утром украинские силы успешно нанесли удар по сухим докам Севастопольского судоремонтного завода, которые, вероятно, заняты российской подводной лодкой класса «Кило» и десантным кораблем «Ропуча», — пишет в Twiter OSINTtechnical.

Американский OSINT-аналитик DefMon также считает, что целью удара мог быть один из российских больших десантных кораблей. Он показал снимок со спутника, сделанный 8 сентября. На нем видно, что в сухих доках Севастопольского порта стоят вышеназванные подлодка «Кило» и БДК «Ропуча».

В то же время российские пропагандисты пишут, что в результате удара по Севастополю повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Интересно, что подводную лодку «Ростов-на-Дону» применяли при обстрелах Украины.

В то же время в ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки в Севастополе.

«Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки», — сообщил источник издания «РБК-Украина».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников