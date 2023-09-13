Какие корабли РФ повреждены при ударе по Севастополю: новые подробности 1 13.09.2023, 13:07

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Информация ГУР подтвердили независимые аналитики.

В результате ночных взрывов в Севастополе на территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе могли быть повреждены два российских корабля. В частности, речь идет о большом десантном корабле «Ропуча» и подводной лодке «Кило».

Об этом сообщил OSInt-исследователь М.Т. Андерсон. По его словам, целью, вероятно, был сухой док на территории завода.

Также он опубликовал подробные карты местности и сопоставил их с фотографиями с места событий после взрывов.

Также он показал снимки кораблей, которые находились в Южной и Севастопольской бухтах по состоянию на 12 сентября. Кроме БДК «Ропуча» и подводной лодки «Кило» там были замечены фрегат «Адмирал Макаров» и малый ракетный корабль «Буян-М».

Информацию подтверждают и другие аналитики.

«Судя по всему, сегодня утром украинские силы успешно нанесли удар по сухим докам Севастопольского судоремонтного завода, которые, вероятно, заняты российской подводной лодкой класса «Кило» и десантным кораблем «Ропуча», — пишет в Twiter OSINTtechnical.

Американский OSINT-аналитик DefMon также считает, что целью удара мог быть один из российских больших десантных кораблей. Он показал снимок со спутника, сделанный 8 сентября. На нем видно, что в сухих доках Севастопольского порта стоят вышеназванные подлодка «Кило» и БДК «Ропуча».

В то же время российские пропагандисты пишут, что в результате удара по Севастополю повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Интересно, что подводную лодку «Ростов-на-Дону» применяли при обстрелах Украины.

В то же время в ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки в Севастополе.

«Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки», — сообщил источник издания «РБК-Украина».

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