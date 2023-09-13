Все страны Балтии закрыли въезд автомобилям с российской регистрацией 13.09.2023, 13:24

Глава МИД Эстонии заявил, что «россияне не могут пользоваться привилегиями, которые дает свобода».

В среду, 13 сентября, с 10 часов утра Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации, таким образом все 3 страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — выполнили рекомендации Европейской комиссии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна в соцсети Х.

«С сегодняшнего дня, точнее, через 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы», — заявил глава МИД Эстонии.

Starting from today, in 1⃣6⃣ minutes to be precise, #Estonia🇪🇪 will deny entry to all Russian registered vehicles.



They are not welcome here to enjoy privileges freedom has to offer until #Ukraine🇺🇦 has achieved victory. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 13, 2023

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