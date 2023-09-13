Убежали, как женщины, бросив собственный флаг: ВСУ разгромили оккупантов под Бахмутом 13.09.2023, 13:44

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Бойцы грузинского подразделения «Черный орел» захватили позицию наемников из Адыгеи.

Бойцы грузинского подразделения «Черный орел» захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута, которые защищало подразделение армии РФ из Адыгеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выжившие оккупанты сбежали, оставив на позиции флаг Адыгеи.

«Бойцы грузинского подразделения «Черный орел» обезвредили группу адыгов, которые воюют на стороне российско-оккупационных войск на Бахмутском направлении. Выжившие отступили из этого района», - отмечается в комментарии к видеозаписи, на которой сняты обращение грузин к адыгам-оккупантам, фрагменты боя и бегство захватчиков с позиции.

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