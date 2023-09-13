Европарламент обвиняет Лукашенко в преступлениях против человечности 6 13.09.2023, 15:34

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Евродепутаты призывают выдать ордер на арест диктатора.

13 сентября на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял Доклад об отношениях с Беларусью. Автор документа — литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. В июне предварительный текст доклада был одобрен Комитетом по иностранным делам Европарламента, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Европейский парламент «считает, что действия Лукашенко лично и его режима» по участию в незаконной депортации украинских детей «могут быть приравнены к преступлению против человечности по статье «Депортация или насильственное перемещение населения» согласно Римскому Статуту Международного уголовного суда». Европейский парламент призывает Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко.

Евродепутаты «решительно осуждают участие Белорусского Красного Креста в незаконной депортации украинских детей».

Европейский парламент возлагает ответственность за смерти белорусских политических заключенных на режим Лукашенко, будь то самоубийство (официальная причина смерти Дмитрия Дудойтя) или прободная язва (официальная причина смерти известного художника Алеся Пушкина): «Действия режима и отказ в предоставлении медицинской помощи и правовой поддержки привели к смертям политических заключенных, включая Витольда Ашурка, Дмитрия Дудойтя, Александра Вихора, Николая Климовича, Дмитрия Сорокина и Алеся Пушкина».

Евродепутаты высказали озабоченность по поводу длительного отсутствия информации о Николае Статкевиче, Викторе Бабарико, Марии Колесниковой, Сергее Тихановском, Максиме Знаке, Игоре Лосике, Екатерине Андреевой, Анджее Почоботе.

Законодатели призывают срочно оказать всю необходимую медицинскую помощь тем политзаключенным, у которых есть проблемы со здоровьем: Павлу Кучинскому, Алесю Беляцкому, Николаю Статкевичу, Полине Шарендо-Панасюк, Григорию Костусеву, Ирине Мельхер, Галине Дербыш, Геннадию Федыничу, Марии Рабковой, Василию Бересневу, Вячеславу Орешко, Владимиру Гундарю, Владимиру Мацкевичу, Елене Гнаук, Андрею Войничу, Александру Федуте, Никите Золотареву, Дмитрию Заломскому, Алексею Губичу, Марии Колесниковой, Виктору Бабарико, Вадиму Гурману, Антонине Коноваловой, Дарье Афанасьевой, Арсению Мосейчуку, Игорю Минцу, Павлу Гончаруку, Сергею Батуре, Вячеславу Дашкевичу, Даниилу Костюкевичу, Михаилу Хомицевичу, Анджею Почобуту, Ксении Луцкиной, Ольге Золотарь, Артему Боярскому, Владимиру Малаховскому, Руслану Слуцкому, Елене Мовшук, Ларисе Кузменко, Кирилу Пальчевскому, Юрию Прохоренко, Сергею Верещагину, Вячеславу Романчуку, Александру Капшулю, Роману Кореневичу, Виталию Мельникову, Оксане Зарецкой, Виктории Кульше.

Парламентарии призывают Еврокомиссию и государства ЕС оказывать поддержку независимым белорусским СМИ и усилить потенциал таких изданий, как «Хартия-97», «Радио Рацыя», «Еврорадио», «Белсат», «Наша Нива», «Новый час», NEXTA, «Маланка» и «Зеркало».

Европейский парламент призывает «усилить защиту границ ЕС для того, чтобы пресечь любые провокации со стороны группы «Вагнер» или попытки наемников группы «Вагнер» проникнуть в ЕС».

Европейский парламент призывает государства ЕС упростить предоставление вида на жительство тем, кто покинул Беларусь по политическим причинам, а также оказать поддержку тем белорусам, проживающим в ЕС, у которых истекает срок действия белорусских документов.

Законодатели «призывают руководство белорусские демократические силы сохранять единство и продолжать использовать инновационные методы для информирования и взаимодействия с народом Беларуси, особенно внутри страны, чтобы сохранить его доверие и веру в демократические перемены».

«Белорусское общество продолжает подвергаться систематическим нарушениям прав человека и преступлениям против человечности, совершаемым режимом Лукашенко... Европейский парламент остается горячим сторонником белорусского народа, чье место в Европе, и который продолжает выражать свои европейские устремления», — отмечается в концовке документа.

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