БДК «Минск» догорает в порту Севастополя: появились первые фото 14 13.09.2023, 15:21

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Корабль, как и подлодка РФ, не просто поврежден, а полностью уничтожен.

Военные Telegram-каналы опубликовали новые фотографии разбитого ракетным ударом ВСУ большого десантного корабля «Минск» ВМФ РФ, который находился в бухте оккупированного Севастополя.

Целая серия снимков позволяет утверждать, что российский корабль получил тяжелейшие повреждения и был охвачен огнем.

Более того, по всей вероятности, корабль в качестве судна уничтожен и больше никогда не сможет выходить в море.

Жители Севастополя смогли сфотографировать последствия ракетного удара, после чего снимки появились в социальных сетях.

Военные аналитики сравнили фото «Минска» с доступными фотографиями корабля до атаки.

«Визуальное подтверждение теперь указывает на то, что десантный корабль «Минск» уничтожен, а не просто поврежден», - отмечает нидерландский проект оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.

БДК класса Ropucha можно увидеть перевернутым на бок и все еще дымящимся. Эксперты обращают внимание, что на другой стороне дока, той стороне, где должна располагаться субмарина, также имеется довольно много пожарного оборудования.

В группе «Информационное сопротивление» со ссылкой на местные источники констатировали, что ни «Минск», ни российская подводная лодка «Ростов-на-Дону», которую оккупанты использовали для запусков ракет по Украине, к дальнейшей эксплуатации непригодны.

«Оба судна, которые находились здесь на ремонте, восстановлению не подлежат. Кроме того, на Севморзаводе повреждены еще два судна, их восстановить, возможно, получится», – гласит сообщение.

«Называем всё своими именами, БДК «Минск» в Севастополе не повреждён, а уничтожен. Полностью. Восстановлению не подлежит», – отмечает эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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