Defense Express: Украинский удар по российской подлодке вошел в историю 4 13.09.2023, 19:17

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Это первое поражение субмарины крылатыми ракетами в истории войн.

Выведение из строя на длительный срок или полное уничтожение сразу двух кораблей флота РФ в результате украинского удара по временно оккупированному Севастополю следует считать без преувеличения фантастическим результатом. Об этом пишет 13 сентября специализирующееся на военной тематике украинское издание Defense Express.

«Поражение подлодки является уникальной ситуацией, которая точно уже вошла в историю. Дело в том, что у Украины нет штатных возможностей для борьбы с подлодками РФ», – указали в Defense Express.

Субмарина считается очень сложной для поражения целью, для «охоты» на которую требуется целый комплекс средств и вооружений. Но даже если не обращать внимание на тот факт, что РФ использует свои подлодки «чуть ли не в режиме запуска крылатых ракет с рейда Севастополя», искать и уничтожать их в Черном море ВМС Украины просто нечем, уточняет издание.

Поэтому, отмечается в материале, единственной возможностью атаки на подлодку РФ для украинских сил является удар в надводном положении.

«Учитывая, что даже дизель-электрические субмарины выполняют походы в подводном положении все время, единственное окно возможностей – это поражение в бухте», – подчеркнули в Defense Express.

Там добавили, что ракетный удар, нанесенный украинскими летчиками, – это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки, сразу оказавшееся результативным.

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