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Шойгу развел руками на вопрос, победит ли Россия в войне с Украиной

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  • 13.09.2023, 21:40
  • 3,852
Шойгу развел руками на вопрос, победит ли Россия в войне с Украиной

Пропагандистам пришлось экстренно удалять ролик.

Российский пропагандист Евгений Попов спросил министра обороны РФ Сергея Шойгу, победит ли Россия? В ответ Шойгу молча развел руками.

Этот момент был снят на камеру пропагандистского телеканала «Россия 1». Ролик экстренно удален с сайта данного СМИ.

Инцидент произошел на космодроме «Восточный», где Шойгу вместе с правителем РФ Владимиром Путиным проводил встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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