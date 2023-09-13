Шойгу развел руками на вопрос, победит ли Россия в войне с Украиной 1 13.09.2023, 21:40

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Пропагандистам пришлось экстренно удалять ролик.

Российский пропагандист Евгений Попов спросил министра обороны РФ Сергея Шойгу, победит ли Россия? В ответ Шойгу молча развел руками.

Этот момент был снят на камеру пропагандистского телеканала «Россия 1». Ролик экстренно удален с сайта данного СМИ.

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Инцидент произошел на космодроме «Восточный», где Шойгу вместе с правителем РФ Владимиром Путиным проводил встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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