В Италии произошел взрыв на заводе по переработке боеприпасов 14.09.2023, 2:19

Трое погибших.

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на заводе по переработке боеприпасов в городе Кьети, что на юге Италии.

Об этом информирует агентство ANSA.

Сообщается, что жертвы вызвала дефлаграция, произошедшая на предприятии Sabino Esplodenti по причинам, которые до сих пор выясняются.

На своем сайте компания Esplodenti Sabino называет себя мировым лидером по извлечению материалов из военных боеприпасов демилитаризационных работ, восстановлению загрязненных участков, утилизации изделий, содержащих взрывчатые вещества (подушки безопасности, ремни безопасности, сигнальные ракеты).

Дефлаграция – переход детонации взрывчатых веществ в горение заряда взрывчатых веществ с дозвуковыми скоростями.

В результате другого взрыва на заводе этой же компании в южной итальянской провинции Абруццо в декабре 2020 года погибли трое рабочих.

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