СМИ: «Вагнер» готовился атаковать базу войск РФ в Сирии 14.09.2023, 7:57

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Причиной стал инцидент с самолетом.

Появились новые детали о конфликте на Ближнем Востоке между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.

Зачистка Министерством обороны РФ своей частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» идет непросто.

В ночь на 12 сентября в Сирии вспыхнул острый конфликт между мятежной группировкой и кадровой армией РФ.

Деталями поделился российский Z-канал, который специализируется на ближневосточной тематике, передает dialog.ua.

Проблема, по его данным, возникла из-за того, что Кремль запретил «Вагнеру» использовать свою авиабазу «Хмеймим» для переброски живой силы. Группировка за спиной властей РФ сговорилась с диктаторским режимом Сирии об использовании в этих целях авиабазы Т4.

Москве это не понравилось, и в ночь на вторник армия РФ пригрозила сбить самолет с «вагнеровцами» над Т4.

«При подлете самолета в воздух были подняты российские вертушки, а на полосу выгнаны пожарные машины, чтобы не допустить приземления. Сирийцам было сказано, что если этот самолет сядет, то по нему будет открыт огонь», - рассказал российский Z-канал.

Он уверяет, что сирийский персонал авиабазы, увидев происходящее, поспешил быстро сбежать.

Представители «Вагнера», как сообщается, в ответ пригрозили атаковать базу российской армии в Ливии, если с их самолетом что-то случится.

Это отрезвило военное руководство РФ, и оно дало согласие на посадку борта.

«В последний момент руководство сирийских «вагнеров» дозвонилось до Евкурова (генерал-полковник ВС РФ - ред.) и приказ был отменен - самолет приземлился», - рассказал ресурс.

Он добавил, что на борту находились около 170 сирийских «подрядчиков» российской ЧВК.

Об этом сообщает и американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на сообщение связанного с Кремлем военного блогера, который сообщил о блокировке со стороны Минобороны России ротации сил «Вагнера» из Африки через авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. Из-за противодействия российских военных наемники были вынуждены пойти на переговоры с Минобороны Сирии, чтобы те разрешили воспользоваться авиабазой Тияс в провинции Хомс.

Блогер утверждал, что Минобороны России использовало транспортные средства на взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать самолету «Вагнера» приземлиться на авиабазе Тияс 12 сентября, а затем задействовало вертолеты, угрожая сбить самолет «Вагнера».

Для решения этой ситуации сирийское руководство «Вагнера» вышло на прямой контакт с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым, который в конце концов позволил самолету приземлиться.

«Сообщение о конфликте между российским МО и Вагнером в Сирии предполагает, что элементы группы Вагнера все еще могут иметь сплоченное руководство и что МО глубоко обеспокоено полунезависимостью сирийского контингента Вагнера. Способность «Вагнера» вести переговоры с высокопоставленными чиновниками российского и сирийского МО указывает на то, что «Вагнер», вероятно, сохраняет достаточно сплоченное руководство, чтобы действовать полунезависимо от российского МО», – считают аналитики ISW.

При этом наблюдатели предполагают, что контингент «Вагнера» в Сирии может иметь лучшие боевые возможности, чем его контингенты в африканских государствах. Минобороны РФ также может быть обеспокоено тем, что сирийский контингент «Вагнера» более лоялен к погибшему Пригожину, чем другие подразделения этой группировки.

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