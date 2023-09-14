закрыть
14 сентября 2023, четверг, 8:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: «Вагнер» готовился атаковать базу войск РФ в Сирии

  • 14.09.2023, 7:57
  • 5,716
СМИ: «Вагнер» готовился атаковать базу войск РФ в Сирии

Причиной стал инцидент с самолетом.

Появились новые детали о конфликте на Ближнем Востоке между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.

Зачистка Министерством обороны РФ своей частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» идет непросто.

В ночь на 12 сентября в Сирии вспыхнул острый конфликт между мятежной группировкой и кадровой армией РФ.

Деталями поделился российский Z-канал, который специализируется на ближневосточной тематике, передает dialog.ua.

Проблема, по его данным, возникла из-за того, что Кремль запретил «Вагнеру» использовать свою авиабазу «Хмеймим» для переброски живой силы. Группировка за спиной властей РФ сговорилась с диктаторским режимом Сирии об использовании в этих целях авиабазы Т4.

Москве это не понравилось, и в ночь на вторник армия РФ пригрозила сбить самолет с «вагнеровцами» над Т4.

«При подлете самолета в воздух были подняты российские вертушки, а на полосу выгнаны пожарные машины, чтобы не допустить приземления. Сирийцам было сказано, что если этот самолет сядет, то по нему будет открыт огонь», - рассказал российский Z-канал.

Он уверяет, что сирийский персонал авиабазы, увидев происходящее, поспешил быстро сбежать.

Представители «Вагнера», как сообщается, в ответ пригрозили атаковать базу российской армии в Ливии, если с их самолетом что-то случится.

Это отрезвило военное руководство РФ, и оно дало согласие на посадку борта.

«В последний момент руководство сирийских «вагнеров» дозвонилось до Евкурова (генерал-полковник ВС РФ - ред.) и приказ был отменен - самолет приземлился», - рассказал ресурс.

Он добавил, что на борту находились около 170 сирийских «подрядчиков» российской ЧВК.

Об этом сообщает и американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на сообщение связанного с Кремлем военного блогера, который сообщил о блокировке со стороны Минобороны России ротации сил «Вагнера» из Африки через авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. Из-за противодействия российских военных наемники были вынуждены пойти на переговоры с Минобороны Сирии, чтобы те разрешили воспользоваться авиабазой Тияс в провинции Хомс.

Блогер утверждал, что Минобороны России использовало транспортные средства на взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать самолету «Вагнера» приземлиться на авиабазе Тияс 12 сентября, а затем задействовало вертолеты, угрожая сбить самолет «Вагнера».

Для решения этой ситуации сирийское руководство «Вагнера» вышло на прямой контакт с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым, который в конце концов позволил самолету приземлиться.

«Сообщение о конфликте между российским МО и Вагнером в Сирии предполагает, что элементы группы Вагнера все еще могут иметь сплоченное руководство и что МО глубоко обеспокоено полунезависимостью сирийского контингента Вагнера. Способность «Вагнера» вести переговоры с высокопоставленными чиновниками российского и сирийского МО указывает на то, что «Вагнер», вероятно, сохраняет достаточно сплоченное руководство, чтобы действовать полунезависимо от российского МО», – считают аналитики ISW.

При этом наблюдатели предполагают, что контингент «Вагнера» в Сирии может иметь лучшие боевые возможности, чем его контингенты в африканских государствах. Минобороны РФ также может быть обеспокоено тем, что сирийский контингент «Вагнера» более лоялен к погибшему Пригожину, чем другие подразделения этой группировки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников