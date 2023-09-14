Европарламент официально призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко 14.09.2023, 8:23

1,356

Резолюция на основе доклада Пятраса Ауштрявичюса была принята подавляющим большинством голосов.

Европарламент официально признал Александра Лукашенко таким же ответственным за военные преступления, как Владимир Путин и Мария Львова-Белова и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

Соответствующая резолюция на основе доклада евродепутата от Литвы Пятраса Ауштрявичюса была принята 13 сентября во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге подавляющим большинством голосов.

«За» было отдано 453 голоса, 21 – «против» и 40 – воздержались.

В докладе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится об осуждении незаконного перемещение более 2 150 детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией районов Украины «в так называемые оздоровительные лагеря Беларуси, где они подвергаются русификации и индоктринации».

Заявители поддерживают расследование украинской прокуратурой роли Беларуси в насильственной депортации и считают, что действия самого Лукашенко и его режима также могут быть квалифицированы как преступление против человечности – «депортация или насильственное перемещение населения» в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).

«Вновь призывает государства-члены ЕС подготовить почву для уголовного преследования беларусских чиновников, ответственных или причастных к фальсификации выборов, грубым нарушениям прав человека и преступлениям против человечности, в соответствии с принятыми принципами экстерриториальной и универсальной юрисдикции; повторяет призыв Верховного комиссара ООН по правам человека ко всем странам-членам ООН рассмотреть возможность привлечения к ответственности таким образом; поддерживает дальнейшее обсуждение возможности создания в Гааге международного трибунала по нарушениям прав человека в Беларуси», – говорится в документе.

Европарламентарии также призывают расширить список лиц, против которых направлены санкции ЕС, включив в него лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Беларусь.

Авторы призывают европейские структуры продолжать взаимодействовать и и поддерживать беларусское гражданское общество, политзаключенных

В документе также приводятся следующие заявления:

осуждение непрекращающихся репрессий и систематических нарушений прав человека;

солидарность народом Беларуси и членами организаций гражданского общества; требование от режима Лукашенко «прекратить спираль насилия, пыток, репрессий и пропаганды»;

обеспечить мирную передачу власти после проведения свободных и справедливых выборов; призыв положить конец условиям содержания политических заключенных;

призыв немедленно предоставить необходимое медицинское лечение и гарантировать надлежащий медицинский контроль всем политзаключенным с серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем;

призыв разрешить дипломатам и международным организациям посещать политзаключенных;

требование проведения независимого расследования и экспертного заключения по фактам смерти политзаключенных;

призыв к режиму Лукашенко воздерживаться от любого рода преследований, в том числе бывших политических заключенных, которые в настоящее время освобождены; заявление, что выход из «Восточного партнерства» не имеет легитимности, «поскольку не отражает истинной воли белорусского народа и его стремления к свободному и демократическому государству»;

осуждение решения о выходе Беларуси из Орхусской конвенции;

призыв к институтам ЕС и государствам-членам изучить возможность предоставления представителям белорусских демократических сил и гражданского общества возможности занять места, ранее занимаемые представителями белорусских властей на двусторонних и многосторонних форумах, в частности, в рамках политики «Восточного партнерства»;

призыв к ЕК включить независимых, не связанных с правительством белорусских экспертов в качестве национальных представителей Беларуси в такие программы сотрудничества, как EU4Climate, EU4Environment и другие инициативы;

призыв включить беларусские демократические силы в состав Европейского политического сообщества, например, путем предоставления им статуса наблюдателя;

осуждение политически мотивированных «показательных процессов» и сфабрикованных обвинений;

призыв к белорусским властям немедленно заменить все смертные приговоры и ввести мораторий на применение смертной казни

осуждение участия режима Лукашенко в агрессии России против Украины;

призыв зеркально повторить существующие санкции против России в отношении Беларуси;

призыв включить Россию и Беларусь в список третьих стран ЕС с высоким уровнем риска в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

призыв к странам ЕС и далее упрощать процедуры получения виз и видов на жительство для беларусов;

подчеркивание факта, что Беларусь имеет исторические связи с остальной Европой и разделяет наследие европейской культуры и идентичности, и что, исходя из стремлений белорусского народа, «она должна оставаться частью европейского политического, культурного и экономического пространства».

Документ также «горячо признает и поддерживает заявления о европейских устремлениях белорусов» и призывает институты ЕС и государства-члены разработать «более амбициозную и всеобъемлющую стратегию в сочетании с широким экономическим планом», которая обеспечила бы поддержку белорусов для содействия демократическим преобразованиям в стране и отстаивания независимости и суверенитета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».