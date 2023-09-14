закрыть
14 сентября 2023, четверг, 8:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европарламент официально призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

  • 14.09.2023, 8:23
  • 1,356
Европарламент официально призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Резолюция на основе доклада Пятраса Ауштрявичюса была принята подавляющим большинством голосов.

Европарламент официально признал Александра Лукашенко таким же ответственным за военные преступления, как Владимир Путин и Мария Львова-Белова и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

Соответствующая резолюция на основе доклада евродепутата от Литвы Пятраса Ауштрявичюса была принята 13 сентября во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге подавляющим большинством голосов.

«За» было отдано 453 голоса, 21 – «против» и 40 – воздержались.

В докладе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится об осуждении незаконного перемещение более 2 150 детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией районов Украины «в так называемые оздоровительные лагеря Беларуси, где они подвергаются русификации и индоктринации».

Заявители поддерживают расследование украинской прокуратурой роли Беларуси в насильственной депортации и считают, что действия самого Лукашенко и его режима также могут быть квалифицированы как преступление против человечности – «депортация или насильственное перемещение населения» в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).

«Вновь призывает государства-члены ЕС подготовить почву для уголовного преследования беларусских чиновников, ответственных или причастных к фальсификации выборов, грубым нарушениям прав человека и преступлениям против человечности, в соответствии с принятыми принципами экстерриториальной и универсальной юрисдикции; повторяет призыв Верховного комиссара ООН по правам человека ко всем странам-членам ООН рассмотреть возможность привлечения к ответственности таким образом; поддерживает дальнейшее обсуждение возможности создания в Гааге международного трибунала по нарушениям прав человека в Беларуси», – говорится в документе.

Европарламентарии также призывают расширить список лиц, против которых направлены санкции ЕС, включив в него лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Беларусь.

Авторы призывают европейские структуры продолжать взаимодействовать и и поддерживать беларусское гражданское общество, политзаключенных

В документе также приводятся следующие заявления:

осуждение непрекращающихся репрессий и систематических нарушений прав человека;

солидарность народом Беларуси и членами организаций гражданского общества; требование от режима Лукашенко «прекратить спираль насилия, пыток, репрессий и пропаганды»;

обеспечить мирную передачу власти после проведения свободных и справедливых выборов; призыв положить конец условиям содержания политических заключенных;

призыв немедленно предоставить необходимое медицинское лечение и гарантировать надлежащий медицинский контроль всем политзаключенным с серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем;

призыв разрешить дипломатам и международным организациям посещать политзаключенных;

требование проведения независимого расследования и экспертного заключения по фактам смерти политзаключенных;

призыв к режиму Лукашенко воздерживаться от любого рода преследований, в том числе бывших политических заключенных, которые в настоящее время освобождены; заявление, что выход из «Восточного партнерства» не имеет легитимности, «поскольку не отражает истинной воли белорусского народа и его стремления к свободному и демократическому государству»;

осуждение решения о выходе Беларуси из Орхусской конвенции;

призыв к институтам ЕС и государствам-членам изучить возможность предоставления представителям белорусских демократических сил и гражданского общества возможности занять места, ранее занимаемые представителями белорусских властей на двусторонних и многосторонних форумах, в частности, в рамках политики «Восточного партнерства»;

призыв к ЕК включить независимых, не связанных с правительством белорусских экспертов в качестве национальных представителей Беларуси в такие программы сотрудничества, как EU4Climate, EU4Environment и другие инициативы;

призыв включить беларусские демократические силы в состав Европейского политического сообщества, например, путем предоставления им статуса наблюдателя;

осуждение политически мотивированных «показательных процессов» и сфабрикованных обвинений;

призыв к белорусским властям немедленно заменить все смертные приговоры и ввести мораторий на применение смертной казни

осуждение участия режима Лукашенко в агрессии России против Украины;

призыв зеркально повторить существующие санкции против России в отношении Беларуси;

призыв включить Россию и Беларусь в список третьих стран ЕС с высоким уровнем риска в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

призыв к странам ЕС и далее упрощать процедуры получения виз и видов на жительство для беларусов;

подчеркивание факта, что Беларусь имеет исторические связи с остальной Европой и разделяет наследие европейской культуры и идентичности, и что, исходя из стремлений белорусского народа, «она должна оставаться частью европейского политического, культурного и экономического пространства».

Документ также «горячо признает и поддерживает заявления о европейских устремлениях белорусов» и призывает институты ЕС и государства-члены разработать «более амбициозную и всеобъемлющую стратегию в сочетании с широким экономическим планом», которая обеспечила бы поддержку белорусов для содействия демократическим преобразованиям в стране и отстаивания независимости и суверенитета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников