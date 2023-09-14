Европарламент официально призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
- 14.09.2023, 8:23
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Резолюция на основе доклада Пятраса Ауштрявичюса была принята подавляющим большинством голосов.
Европарламент официально признал Александра Лукашенко таким же ответственным за военные преступления, как Владимир Путин и Мария Львова-Белова и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.
Соответствующая резолюция на основе доклада евродепутата от Литвы Пятраса Ауштрявичюса была принята 13 сентября во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге подавляющим большинством голосов.
«За» было отдано 453 голоса, 21 – «против» и 40 – воздержались.
В докладе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится об осуждении незаконного перемещение более 2 150 детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией районов Украины «в так называемые оздоровительные лагеря Беларуси, где они подвергаются русификации и индоктринации».
Заявители поддерживают расследование украинской прокуратурой роли Беларуси в насильственной депортации и считают, что действия самого Лукашенко и его режима также могут быть квалифицированы как преступление против человечности – «депортация или насильственное перемещение населения» в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).
«Вновь призывает государства-члены ЕС подготовить почву для уголовного преследования беларусских чиновников, ответственных или причастных к фальсификации выборов, грубым нарушениям прав человека и преступлениям против человечности, в соответствии с принятыми принципами экстерриториальной и универсальной юрисдикции; повторяет призыв Верховного комиссара ООН по правам человека ко всем странам-членам ООН рассмотреть возможность привлечения к ответственности таким образом; поддерживает дальнейшее обсуждение возможности создания в Гааге международного трибунала по нарушениям прав человека в Беларуси», – говорится в документе.
Европарламентарии также призывают расширить список лиц, против которых направлены санкции ЕС, включив в него лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Беларусь.
Авторы призывают европейские структуры продолжать взаимодействовать и и поддерживать беларусское гражданское общество, политзаключенных
В документе также приводятся следующие заявления:
осуждение непрекращающихся репрессий и систематических нарушений прав человека;
солидарность народом Беларуси и членами организаций гражданского общества; требование от режима Лукашенко «прекратить спираль насилия, пыток, репрессий и пропаганды»;
обеспечить мирную передачу власти после проведения свободных и справедливых выборов; призыв положить конец условиям содержания политических заключенных;
призыв немедленно предоставить необходимое медицинское лечение и гарантировать надлежащий медицинский контроль всем политзаключенным с серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем;
призыв разрешить дипломатам и международным организациям посещать политзаключенных;
требование проведения независимого расследования и экспертного заключения по фактам смерти политзаключенных;
призыв к режиму Лукашенко воздерживаться от любого рода преследований, в том числе бывших политических заключенных, которые в настоящее время освобождены; заявление, что выход из «Восточного партнерства» не имеет легитимности, «поскольку не отражает истинной воли белорусского народа и его стремления к свободному и демократическому государству»;
осуждение решения о выходе Беларуси из Орхусской конвенции;
призыв к институтам ЕС и государствам-членам изучить возможность предоставления представителям белорусских демократических сил и гражданского общества возможности занять места, ранее занимаемые представителями белорусских властей на двусторонних и многосторонних форумах, в частности, в рамках политики «Восточного партнерства»;
призыв к ЕК включить независимых, не связанных с правительством белорусских экспертов в качестве национальных представителей Беларуси в такие программы сотрудничества, как EU4Climate, EU4Environment и другие инициативы;
призыв включить беларусские демократические силы в состав Европейского политического сообщества, например, путем предоставления им статуса наблюдателя;
осуждение политически мотивированных «показательных процессов» и сфабрикованных обвинений;
призыв к белорусским властям немедленно заменить все смертные приговоры и ввести мораторий на применение смертной казни
осуждение участия режима Лукашенко в агрессии России против Украины;
призыв зеркально повторить существующие санкции против России в отношении Беларуси;
призыв включить Россию и Беларусь в список третьих стран ЕС с высоким уровнем риска в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
призыв к странам ЕС и далее упрощать процедуры получения виз и видов на жительство для беларусов;
подчеркивание факта, что Беларусь имеет исторические связи с остальной Европой и разделяет наследие европейской культуры и идентичности, и что, исходя из стремлений белорусского народа, «она должна оставаться частью европейского политического, культурного и экономического пространства».
Документ также «горячо признает и поддерживает заявления о европейских устремлениях белорусов» и призывает институты ЕС и государства-члены разработать «более амбициозную и всеобъемлющую стратегию в сочетании с широким экономическим планом», которая обеспечила бы поддержку белорусов для содействия демократическим преобразованиям в стране и отстаивания независимости и суверенитета.