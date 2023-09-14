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WP: Илон Маск отдал контроль над Starlink Пентагону

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  • 14.09.2023, 10:04
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WP: Илон Маск отдал контроль над Starlink Пентагону

Чтобы дистанцироваться от войны в Украине.

Американский миллиардер Илон Маск передал часть оборудования и услуг спутниковой сети Starlink под контроль Пентагона. Таким образом он хотел отгородиться от войны в Украине.

Об этом заявил биограф Маска Уолтер Айзексон, сообщает The Washington Post. По словам биографа миллиардера, тот хотел отмежеваться от войны страны-агрессора России против Украины, потому что боялся, что использование технологий компании SpaceX может подтолкнуть к ядерной войне.

«Он сказал: «Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть фильмы на Netflix и поиграть в видеоигры. Я не хотел создать что-то, что могло бы вызвать ядерную войну», – процитировал Маска его биограф.

Скандал вокруг работы Starlink

Ранее из биографии миллиардера Илона Маска, которую написал американский журналист и писатель Уолтер Айзексон, стало известно, что Маск в 2022 году распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья временно оккупированного Крыма, и такими действиями сорвал операцию ВСУ против Черноморского флота России.

Позже Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ. Он подчеркнул, что такого указания он якобы не давал. Маск отметил в соцсети Х, что в районе Крыма Starlink не работала.

«Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала», – заявил он.

В The Washington Post рассказали подробности ситуации и отметили, в результате срыва операции российские оккупанты захватили неповрежденные экземпляры украинских морских дронов.

Позже стало известно, что в США требуют расследовать действия Маска с блокировкой Starlink в Украине. Конгресс должен гарантировать проведение внешней политики США правительством, а не одним миллиардером, считает сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен.

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