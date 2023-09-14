ISW: Удар по Севастополю вызвал истерику у российских пропагандистов 4 14.09.2023, 11:23

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Американские аналитики оценили последствия атаки.

Удар Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Севастополю, нанесенный 13 сентября, ожидаемо вызвал истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время они отметили, что призывы Соловьева к эскалации отношений с Западом являются шаблонной риторикой для его внутренней аудитории, однако не отражающей реальной позиции Кремля по этому вопросу.

Тем временем российские «военкоры» выразили обеспокоенность тем, что украинский удар предвещает усиление украинской кампании по деоккупации Крыма.

Аналитики отметили, что на спутниковых снимках, опубликованных 12 сентября, видны один большой десантный корабль «Минск» (по кодификации НАТО Ropucha) и одна подлодка «Ростов-на-Дону» (по кодификации НАТО Kilo) в сухом доке. При этом спутниковые снимки, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинский ракетный удар, вероятно, уничтожил оба корабля.

«Очевидное разрушение двух судов, скорее всего, приведет к тому, что сухой док выйдет из строя до тех пор, пока российские войска не смогут расчистить завалы, что может занять значительное время. Масштабы ущерба, нанесенного ремонтным мощностям Севморзавода за пределами сухого дока, неясны», – отметили в ISW.

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