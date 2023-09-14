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«Клещеевка и Андреевка всё»: армия РФ отступает под Бахмутом

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  • 14.09.2023, 13:38
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«Клещеевка и Андреевка всё»: армия РФ отступает под Бахмутом

ВСУ разбили на части оккупационные войска на южном фланге Бахмута.

Российские оккупанты жалуются на ситуацию на Бахмутском направлении фронта, где ВСУ громят армию РФ, вынуждая выживших отступать к востоку от линии фронта, сообщает dialog.ua.

Согласно поступающей из РФ информации, россияне бросили позиции и сбежали из Клещеевки, которая является ключевым населенным пунктом в операции по освобождению Бахмута.

Более того, российские военкоры в Telegram-каналах сообщают, что армия РФ вынуждена оставить и Андреевку, которая расположена к югу от Бахмута.

Таким образом, подразделения ВСУ разбирают на части российскую армию на южном фланге, продолжая брать сам Бахмут в клещи.

Российский военный Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый») в своем Telegram-канале подтверждает бегство россиян из Клещеевки и Андреевки, напоминая, что весной российские оккупанты с большим трудом и потерями под руководством Пригожина захватили территории, которые теперь теряют под натиском ВСУ.

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