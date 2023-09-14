«Клещеевка и Андреевка всё»: армия РФ отступает под Бахмутом 1 14.09.2023, 13:38

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ВСУ разбили на части оккупационные войска на южном фланге Бахмута.

Российские оккупанты жалуются на ситуацию на Бахмутском направлении фронта, где ВСУ громят армию РФ, вынуждая выживших отступать к востоку от линии фронта, сообщает dialog.ua.

Согласно поступающей из РФ информации, россияне бросили позиции и сбежали из Клещеевки, которая является ключевым населенным пунктом в операции по освобождению Бахмута.

Более того, российские военкоры в Telegram-каналах сообщают, что армия РФ вынуждена оставить и Андреевку, которая расположена к югу от Бахмута.

Таким образом, подразделения ВСУ разбирают на части российскую армию на южном фланге, продолжая брать сам Бахмут в клещи.

Российский военный Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый») в своем Telegram-канале подтверждает бегство россиян из Клещеевки и Андреевки, напоминая, что весной российские оккупанты с большим трудом и потерями под руководством Пригожина захватили территории, которые теперь теряют под натиском ВСУ.

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