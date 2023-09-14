«Ликвидатор грандиозных целей»: что известно об украинской ракете «Нептун», которая разнесла российский «Триумф» 14.09.2023, 16:39

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Россиян ждут новые «сюрпризы».

Ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию во временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью $1,2 миллиарда.

Отмечается, что по цели эффективно отработали ракеты «Нептун», с помощью которых в начале полномасштабного вторжения России в Украину был потоплен флагманский корабль Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва».

Сайт Charter97.org посмотрел, как новейшая разработка украинского военпрома наводит ужас на оккупантов.

История создания и характеристики

«Нептун» — это противокорабельная крылатая ракета, разработанная Киевским конструкторским бюро «Луч». Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года. В 2020 году на вооружение был принят береговой комплекс РК-360МЦ «Нептун» с ракетой Р-360.

Ракета с боевой частью 150 кг предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Дальность действия — до 300 км. Имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и летит на высоте в несколько метров над уровнем моря. Ракета способна маневрировать во время полета.

Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Применение

Первое подтвержденное боевое применение ракет было зафиксировано в начале полномасштабного российского вторжения. 13 апреля 2022 года в 14.10 расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 «Нептун» ВСУ совершил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру «Москва».

Флагманский корабль стал одной из самых дорогих потерь оккупантов в войне.

«Ракета украинского производства помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Это было первое применение «Нептуна» в боевых условиях, и оно стало историческим», — написал об этом событии Владимир Зеленский.

За последний год украинская оборонная промышленность работала над модификацией ракет Р-360 «Нептун» для применения не только по кораблям в море, но и по наземным целям.

В июне 2023 год стало известно, что Украина утвердила программу по разработке ракет дальностью 1000 км. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников говорил об очень хороших перспективах и упомянул успешное применение «Нептуна» по российскому крейсеру. О том, что для ударов по наземным целям могли модифицировать именно «Нептун», заговорили в августе.

23 августа в западной части Крыма на мысе Тарханкут раздались взрывы, сообщалось об ударе по воинской части российских оккупантов. Военная разведка отчиталась об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» и показала видео. Позже уточнили, что кроме С-400 были уничтожены или повреждены еще три пусковые установки С-300.

«За счет высокотехнологичных ракетных вооружений, созданных на базе ракеты «Нептун», удалось уничтожить саму установку, заряженные ракеты, часть операторов и обслуживающего персонала», — подчеркнул военный эксперт Владислав Селезнев.

Оценки экспертов

Удар по ЗРК С-400 на мысе Тарханкут доказал, что украинская сторона способна использовать эти ракеты для наземных атак и угрожать российским объектам в тылу. Августовская атака доказывает: Украина обладает высококачественной разведкой, а ракеты «Нептун» могут незаметно приближаться к подконтрольной России территории, считает научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Лондон) Сидхарт Каушал.

«Более ранняя противокорабельная версия потопила российский крейсер «Москва», так что это высокоточное оружие. Предлагаемая дальность для этой новой версии для наземных атак, по-видимому, составляет где-то между 170 и 190 милями (273 и 306 километров- ред.), а по некоторым источникам, возможно, может достигать до 225 миль (более 360 километров, - ред.)», — заявил старший руководитель исследований в области обороны и безопасности RAND Europe Брайден Сперлинг.

Эксперт добавил, что модифицированные ракеты «Нептун» открывают новые возможности для ВСУ.

Полковник армии США в отставке Джиан Джентиле добавил, что Кремль не сможет скрыть масштаб ущерба, который могут нанести украинские ракеты «Нептун», и это может изменить мнение Путина о том, как развивается война.

«Нанесение ударов по целям внутри России украинскими ракетами Р-360 переносит войну в дома россиян, в частности к тем, кто живет в Москве. Таким образом, на стратегическом уровне их воздействие носит скорее психологический характер, поскольку оно разрушает мифы о войне, выдвигаемые российскими государственными СМИ, так, как не может сделать никакая другая информационная кампания, проводимая украинцами. На оперативном уровне украинские ракеты Р-360 определенно могут иметь военное воздействие, поскольку они могут наносить удары по российским аэродромам, складам боеприпасов и другим объектам жизнеобеспечения на территории России», — подчеркнул американский военный.

Доктор Алан Мендоса, исполнительный директор аналитического центра Общества Генри Джексона, заявил, что нападение на российские силы на большом расстоянии улучшит военные действия Украины и может способствовать ослаблению российской обороны и морального духа, что само по себе может способствовать военному прорыву на линии фронта.

Служба безопасности Украины утверждает, что россиян в Крыму ждут новые «сюрпризы».

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