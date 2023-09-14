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В Германии аферисты меняют старые белорусские рубли на евро

  • 14.09.2023, 21:31
В Германии аферисты меняют старые белорусские рубли на евро

Но тут им попался полицейский.

В немецкой земле Бавария двое жителей Восточной Европы выбрали не ту жертву, чтобы провернуть фокус с обменом белорусских банкнот старого образца. Новость об этом в издании Neumarktonline заметило издание «Беларусь и мир».

Инцидент произошел вечером 10 сентября в округе Верхний Пфальц. Двое «восточно-европейцев в возрасте 48 и 50 лет» знаками остановили на второстепенной дороге машину и попросили водителя обменять им купюры на почти 190 евро. Объяснили, что срочно нужно заправить машину, а у них с собой только белорусская валюта.

Но аферистам не повезло. Они остановили полицейского. Он был в гражданской одежде и ехал куда-то по делам. Он знал о такой схеме обмана, поэтому афера не удалась, а купюры были изъяты.

Напомним, в Германии мошенники часто используют белорусские рубли образца 2000 года, которые вывели из обращения в 2016 году. Обычно мошенники работают на второстепенных трассах и делают вид, что попали в безвыходную ситуацию. Часто купюры старого образца выдаются за болгарские левы.

Аннулированы данные банкноты будут с 1 января 2025 года.

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