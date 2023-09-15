закрыть
15 сентября 2023, пятница, 8:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Официально: ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области

  • 15.09.2023, 7:34
  • 2,414
Официально: ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области

Украинский Генштаб сообщил об успешном штурме.

В ходе штурмовых действий Силы обороны освободили Андреевку в Донецкой области.

Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ.

«ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», —добавили в Генштабе.

Вчера замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта, но бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной. Маляр ответила, что не заявляет ничего о положении на фронтах без согласования с военными.

Клещеевка и Андреевка расположены в нескольких километрах к югу от Бахмута. ВСУ еще с начала лета пытаются охватить Бахмут с флангов и, в частности, взять господствующие высоты в районе Клещеевки. Андреевка находится южнее и, соответственно, дальше от Бахмута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип