Официально: ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области 15.09.2023, 7:34

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Украинский Генштаб сообщил об успешном штурме.

В ходе штурмовых действий Силы обороны освободили Андреевку в Донецкой области.

Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ.

«ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», —добавили в Генштабе.

Вчера замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта, но бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной. Маляр ответила, что не заявляет ничего о положении на фронтах без согласования с военными.

Клещеевка и Андреевка расположены в нескольких километрах к югу от Бахмута. ВСУ еще с начала лета пытаются охватить Бахмут с флангов и, в частности, взять господствующие высоты в районе Клещеевки. Андреевка находится южнее и, соответственно, дальше от Бахмута.

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