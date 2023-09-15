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Удар морского дрона по российскому кораблю «Василий Быков» показали на видео

  • 15.09.2023, 8:03
Удар морского дрона по российскому кораблю «Василий Быков» показали на видео

Беспилотник-брандер поразил судно на 17-й секунде.

Появилось видео подтверждения сегодняшней успешной атаки украинских морских беспилотников-брандеров на один из российских патрульных кораблей «Василий Быков».

Исходя из опубликованных кадров можно предположить, что дрон поразил судно на 17-й секунде видео, пишет украинский военный журналист Юрий Бутусов.

Ранее Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ информировало, что утром в Черном море атаке подверглись два сторожевых корабля типа «Василий Быков», которые получили повреждения.

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